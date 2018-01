Gentiloni in Cipras kritična do pomanjkanja solidarnosti držav Vzhodne Evrope

Davos, 24. januarja - Premiera Italije in Grčije, Paolo Gentiloni in Aleksis Cipras, sta danes v Davosu kritizirala države srednje in vzhodne Evrope zaradi pomanjkanja solidarnosti v migrantski krizi. To bo po njunem mnenju vplivalo tudi na prihajajoča pogajanja o proračunu Evropske unije, poroča nemška tiskovna agencija dpa.