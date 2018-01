Preiskave, povezane s Slavičem, potekale na 22 mestih

Murska Sobota, 24. januarja - Soboški kriminalisti so predstavili nekaj podrobnosti o torkovih preiskavah, povezanih s podjetji v lasti podjetnika Marka Slaviča. V hišnih preiskavah in drugih aktivnostih je sodelovalo 65 policistov s policijskih uprav Murska Sobota, Novo mesto in Koper, obenem pa so preiskave potekale na enem mestu v Avstriji in na osmih mestih na Hrvaškem.