Notranji ministri EU v Sofiji o azilu, migracijah in varnosti

Bruselj, 25. januarja - Notranji ministri EU bodo danes na neformalnem zasedanju v Sofiji razpravljali o dveh tematskih sklopih: migracijah in azilni reformi ter mejah in varnosti. V ospredju bo po pričakovanjih vprašanje obveznih begunskih kvot, ki deli članice in zavira azilno reformo. Slovenijo bo zastopal državni sekretar na notranjem ministrstvu Andrej Špenga.