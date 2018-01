Evropska komisija zaskrbljena zaradi pravosodne reforme v Romuniji

Bruselj, 24. januarja - Predsednik in podpredsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker in Frans Timmermans sta danes izrazila zaskrbljenost zaradi sporne reforme pravosodja v Romuniji. Reforma bi namreč lahko spodkopala prizadevanja za izkoreninjenje korupcije, država pa bi na tem področju nazadovala, so sporočili iz Bruslja.