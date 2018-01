Rusija umaknila dovoljenje za "prezirljiv" film Stalinova smrt

Moskva, 25. januarja - Rusko ministrstvo za kulturo je umaknilo dovoljenje za predvajanje črne komedije Stalinova smrt (The Death of Stalin) škotskega režiserja Armanda Iannuccija. Ruski uradniki in predstavniki sedme umetnosti v državi so po ogledu film označili za žaljiv in ekstremističen. Iannuccijeva komedija je premiero doživela septembra lani.