Kitajska v Davosu o zavezah globalizaciji in odpiranju trgov

Davos, 24. januarja - Dva dneva pred prihodom ameriškega predsednika Donalda Trumpa na Svetovni gospodarski forum (WEF), ki poteka v Davosu, so kitajski predstavniki potrdili svojo zavezanost globalizaciji in odpiranju trga tujcem. Vodilni kitajski ekonomist Liu He je danes pojasnil, da bo Kitajska sprejela še več ukrepov za spodbujanje tujih investicij.