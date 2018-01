General Electric z izgubo zaradi davčnih sprememb

New York, 24. januarja - Ameriški konglomerat General Electric je v lanskem zadnjem trimesečju zabeležil 9,8 milijarde dolarjev čiste izgube, potem ko je imel v enakem obdobju leta 2016 3,5 milijarde dolarjev dobička. Izgubo so v General Electric pripisali enkratnim učinkom davčne reforme in pa visokim stroškom v zavarovalni enoti, poročajo tuje tiskovne agencije.