Krajani Ceršaka zahtevajo zaprtje tamkajšnje kompostarne

Šentilj, 24. januarja - Krajani Ceršaka v občini Šentilj so vse bolj nezadovoljni zaradi življenja ob kompostarni, ki leži neposredno ob Muri. Po več zaporednih dneh smradu in ponovnem množičnem pojavu muh so že lani na pobudo krajanov organizirali civilno iniciativo, ki zahteva odpravo škodljivih vplivov. Pri tem jih zdaj podpira tudi vodstvo občine.