Lipič ni kriv za nesrečo čolna na Muri

Murska Sobota, 24. januarja - Na sodišču v Murski Soboti so danes predsednika Zveze ekoloških gibanj Slovenije Karla Lipiča oprostili obtožbe, da je kriv za nesrečo pri spustu na reki Muri junija 2015, ko se je prevrnil čoln z osmimi Madžari. Pri tem sta bila dva potnika lažje poškodovana, ena udeleženka pa težje in so jo morali oživljati.