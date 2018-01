Pisateljsko društvo zaskrbljeno nad krčenjem prostora za kritiko

Ljubljana, 24. januarja - V Društvu slovenskih pisateljev (DSP) so zaskrbljeni nad dogajanjem v časniku Delo, ki se je za tri mesece, kot jim je znano, odreklo objavljanju umetnostnih kritik in drugih prispevkov njihovih zunanjih sodelavcev. Izgnati vse refleksivne publicistične žanre je tako "kot bi na vlakih ukinili sedeže in potnike prisilili k le stoječemu potovanju".