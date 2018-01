Špela Čadež v fokusu animiranega filma na 36. mednarodnem filmskem festivalu v Bergamu

Bergamo, 29. januarja - Slovenska režiserka in animatorka Špela Čadež bo v fokusu animiranega filma na 36. mednarodnem filmskem festivalu v Bergamu. Festival bo potekal od 10. do 18. marca, Špela Čadež pa se bo na njem predstavila z retrospektivo in imela predavanje. Letošnja zgodovinska retrospektiva bo posvečena norveški igralki in režiserki Liv Ullmann.