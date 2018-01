Med 10. in 13. uro javne lekarne zaprte, razen dežurnih

Ljubljana, 24. januarja - V javnih lekarnah, med katerimi so tudi bolnišnične, danes stavkajo med 10. in 13. uro. Lekarne so v tem času zaprte, odprte pa so le tiste, ki so jih določili za dežurne. V Ljubljani bodo dežurne Lekarna pri polikliniki na Njegoševi, Centralna lekarna na Prešernovem trgu in Lekarna Metelkova.