Kultna thrash metal skupina Slayer se poslavlja

New York, 24. januarja - Ameriška svetovno znana zasedba Slayer, katerih glasna in okultno obarvana glasba je pripomogla k razvoju žanra thrash metal, bo po zadnji turneji nastopanje in glasbeno ustvarjanje obesila na klin. Kot so naznanili, se bodo upokojili po 37 letih izvajanja "brutalne in dih jemajoče agresivne glasbe".