Stavkajoče knjižnice danes zaprle vrata, muzeji ostali odprti

Kranj/Ljubljana, 24. januarja - Skupaj s številnimi drugimi institucijami danes stavkajo tudi v nekaterih kulturnih ustanovah. Stavki so se pridružile posamezne knjižnice, gledališča in muzeji oziroma nekateri zaposleni v njih in člani sindikata. Medtem ko so stavkajoče knjižnice danes zaprte za uporabnike, pa so muzeji za obiskovalce tudi danes odprti.