Območje evra z najnižjim primanjkljajem v tretjem četrtletju doslej

Luxembourg, 24. januarja - Javnofinančni primanjkljaj v območju evra se je v tretjem lanskem četrtletju znižal na najnižjo vrednost v tem delu leta, odkar so bili leta 2002 uvedeni evrski bankovci in kovanci. Zaslužna za to je predvsem visoka rast javnofinančnega presežka Nemčije, je razvidno iz danes objavljenih podatkov evropskega statističnega urada Eurostat.