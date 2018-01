Na shodu pred univerzo zaposleni in študenti zahtevali sprostitev varčevalnih ukrepov

Ljubljana, 24. januarja - Stavki sindikatov javnega sektorja so se pridružili tudi zaposleni in študenti ljubljanske, mariborske in primorske univerze. Na shodu pred sedežem ljubljanske univerze na Kongresnem trgu se jih je zbralo okrog 500, ki so podprli zahteve sindikatov po urejanju plačnih anomalij in sprostitvi varčevalnih ukrepov na univerzah.