Serena Williams se po materinstvu vrača sredi februarja

New York, 24. januarja - Nekdanja številka 1 ženskega tenisa Američanka Serena Williams je najavila, da se po odsotnosti zaradi materinstva na teniška igrišča vrača na pokalu federacij sredi februarja. Šestintridesetletna igralka bo tako poleg sestre Venus in Coco Vanderweghe del ameriške ekipe za domači dvoboj proti Nizozemski 10. in 11. februarja v Ashevillu.