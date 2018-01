Sindikati in delodajalci niso dosegli dogovora o minimalni plači

Ljubljana, 24. januarja - Sindikatom in delodajalcem, ki imajo še danes čas za dosego dogovora o višini dviga minimalne plače, stališč glede tega vprašanja ni uspelo zbližati. Kot je za STA povedal generalni sekretar Združenja delodajalcev Slovenije Jože Smole, so sindikatom za letos in prihodnje leto predlagali 3,5-odstotni dvig, s čimer pa se ti niso strinjali.