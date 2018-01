Basel, 24. januarja - Švicarski farmacevtski koncern Novartis je lani ustvaril 7,7 milijarde dolarjev (6,5 milijarde evrov) čistega dobička, kar je 15 odstotkov več kot v letu 2016. Prihodki so bili višji za odstotek in so znašali 49,1 milijarde dolarjev (41,8 milijarde evrov).