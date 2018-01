Goran Dragić ostal brez all-star tekme

New York, 24. januarja - Posebno glasovanje trenerjev za 14 rezerv je dalo še zadnja imena za košarkarsko tekmo NBA all-star. Nastop sta si prvič v karierah priborila zvezdnik ekipe New York Knicks Kristaps Porzingis in center Minnesota Timberwolves Karl-Anthony Towns. Brez nastopa je ostal slovenski košarkar Goran Dragić.