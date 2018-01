Pred turško ofenzivo v Siriji zbežalo že 5000 ljudi

New York, 24. januarja - Pred ofenzivo turške vojske na severu Sirije je z domov zbežalo že okoli 5000 ljudi, so v torek zvečer opozorili v Združenih narodih v New Yorku. Izrazili so tudi zaskrbljenost zaradi humanitarnega položaja na območju, kjer živi več kot 300.000 ljudi, poroča nemška tiskovna agencija dpa.