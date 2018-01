Hyeon in Kerberjeva naslednja polfinalista OP Avstralije

Melbourne, 24. januarja - Južnokorejec Chung Hyeon in Nemka Angelique Kerber sta naslednja polfinalista odprtega prvenstva Avstralije v Melbournu. Hyeon je v četrtfinalu izločil Američana Tennysa Sandgrena s 6:4, 7:6 (5) in 6:3, Kerberjeva pa Američanko Madison Keys s 6:1 in 6:2.