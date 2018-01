Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (23. 1.)

Ljubljana, 23. januarja - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o tem, da je slovenski zunanji minister Karl Erjavec po pogovorih s palestinskim predsednikom Mahmudom Abasom in kolegi iz EU v torek v Bruslju dejal, da bo Slovenija šla sama po poti priznanja Palestine, in o tem, da se bo v sredo začela enodnevna stavka javnega sektorja v Sloveniji.