V Parizu nova mednarodna pobuda v boju proti kemičnemu orožju

Pariz, 23. januarja - Predstavniki 24 držav so danes na konferenci v Parizu oblikovali novo mednarodno partnerstvo proti nekaznovanosti uporabe kemičnega orožja. Zavezali so se, da bodo delili informacije in sestavili seznam ljudi, ki uporabljajo tovrstno orožje v Siriji in drugod po svetu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.