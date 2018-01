V Parlamentarni skupščini Sveta Evrope danes znova volitve novega komisarja za človekove pravice

Strasbourg, 24. januarja - Parlamentarna skupščina Sveta Evrope (PS SE) bo danes znova volila novega komisarja za človekove pravice. Med tremi kandidati je slovenski pravosodni minister Goran Klemenčič. Glasovanje bo potekalo med 10. in 13. ter 15.30 in 17. uro. Izidi naj bi bili znani med 18. in 19. uro. Tokrat bo za izvolitev potrebna navadna večina glasov.