Dubrovnik in Benetke med kraji, "ki se jim je najboljše izogniti v 2018"

Washington, 23. januarja - Ameriška televizijska mreža CNN je objavila seznam dvanajstih turističnih znamenitosti, "ki bi se jim bilo v letu 2018 najboljše izogniti", predvsem zaradi prevelike gneče in navala turistov. Med njimi sta tudi hrvaški Dubrovnik in italijanske Benetke, pa tudi španska Barcelona, indijski Taj Mahal in Galapaško otočje.