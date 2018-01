Sviz ne namerava odstopiti od stavkovnih zahtev

Ljubljana, 23. januarja - Predstavniki sindikata Sviz in vlade so danes nadaljevali pogajanja pred stavko, ki jo je Sviz napovedal za 14. februar. Po mnenju vladne strani so pri zahtevi glede plač visokošolskih učiteljev blizu rešitvi, a Sviz ne namerava odstopiti od nobene od vsebinskih zahtev, med katerimi je ustreznejše vrednotenje plač izobraževalnega dela.