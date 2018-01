Računsko sodišče od SDS prejelo dokumente o posojilni pogodbi z Đuđićevo

Ljubljana, 23. januarja - Na računskem sodišču so danes od stranke SDS prejeli dokumente v zvezi s pogodbo za 450.000 evrov posojila, ki jo je stranka sklenila z bosansko državljanko Dijano Đuđić. Kot so za STA pojasnili na računskem sodišču, so med drugim prejeli original posojilne pogodbe iz decembra lani ter dokaz o prekinitvi pogodbe.