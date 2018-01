Bruselj bo okrepil dostop do sredstev za mikro in socialna podjetja

Bruselj, 27. januarja - Evropska komisija bo okrepila dostop do finančnih sredstev za mikro in socialna podjetja. Program EU za zaposlovanje in socialne inovacije, s katerim v Bruslju spodbujajo trajnostno zaposlenost najbolj ranljivih posameznikov na trgu dela, bo namreč za jamstva dobil dodatnih 100 milijonov evrov iz Evropskega sklada za strateške naložbe (Efsi).