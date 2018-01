MoMA napoveduje eksperimentalne filme Marie Lassnig iz 70. let

Ljubljana, 24. januarja - V Muzeju moderne umetnosti (MoMA) v New Yorku bo svetovno premiero doživela serija eksperimentalnih filmov, ki jih je avstrijska umetnica Maria Lassnig v 70. letih minulega stoletja posnela v tem mestu. Predstavitev se bo osredotočila na izbor na novo odkritih in restavriranih filmov, ki iščejo in opazujejo telesna občutja.