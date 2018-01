Kriminalisti preiskujejo davčne zatajitve v več državah

Ljutomer, 23. januarja - Policija v sodelovanju s tujimi preiskovalci, Eurojustom in Europolom preiskuje sume gospodarskih kriminalnih dejanj, neuradno sum davčne zatajitve, preiskave pa so od jutra potekale na sedežu kmetijsko-trgovske družbe MS Ključarovci in podjetja Agrinspa v Ključarovcih pri Ljutomeru, s katerimi je lastniško povezan podjetnik Marko Slavič.