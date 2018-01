Slovenci na futsalskih EP doslej z eno zmago

Ljubljana, 25. januarja - Slovenska futsalska reprezentanca bo med 30. januarjem in 10. februarjem gostiteljica evropskega prvenstva. Čeprav je na lestvici že kar nekaj let med najboljšo evropsko deseterico, jo stavničarji dajejo "le" na deveto mesto med 12 reprezentancami stare celine, ki se bodo pomerile za naslov. V slovenskem taboru si želijo priti do četrtfinala.