Na Goriškem in Tolminskem bodo po javni posodabljali še notranjo razsvetljavo

Šempeter pri Gorici, 28. januarja - V projektu LightingSolutions - Inovativne rešitve za energetsko učinkovito razsvetljavo javnih stavb bodo v dveh slovenskih in dveh italijanskih občinah sanirali nekatere energetsko najbolj potratne stavbe. V šempetrski in tolminski občini bodo po obnovi javne razsvetljave obnavljali notranjo razsvetljavo v telovadnicah in nekaterih drugih stavbah.