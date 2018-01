V Turčiji nove aretacije zaradi širjenja propagande proti ofenzivi v Siriji

Ankara, 23. januarja - Turške oblasti so danes v več mestih po državi aretirale še 42 ljudi, ki jih sumijo, da so širili propagando proti turški ofenzivi v Siriji in v podporo terorističnim skupinam. Že v ponedeljek so aretirali 24 ljudi, ki jih sumijo podpiranja milice sirskih Kurdov YPG, poroča francoska tiskovna agencija AFP.