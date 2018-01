Toplarna Celje termično obdelala 200.000 ton odpadkov

Celje, 27. januarja - Toplarna Celje, edina lokacija v Sloveniji, kjer poteka sežiganje odpadkov, je v devetih letih delovanja termično obdelala 200.000 ton lahke frakcije in blata. S tem so prihranili okoli 400.000 kubičnih metrov deponijskega prostora, proizvedli več kot 234.000 megavatnih ur (Mwh) toplotne energije in preko 46.000 Mwh elektrike.