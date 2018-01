V Milanu februarja razstava Dürer in renesansa

Milano, 24. januarja - V Kraljevi palači v Milanu bodo februarja odprli razstavo Albrecht Dürer in nemška renesansa. Postavitev bo v ospredje postavila povezave nemškega umetnika z Italijo in njegove upodobitve Benetk, Rima, Mantove in Ferrare. Prek njegovih slik in grafik bo pripovedovala o medsebojnih vplivih italijanske in nemške umetnosti v 16. stoletju.