Sindikata s področja zdravstvene nege in socialnega varstva povabila vladno stran na pogajanja v petek

Ljubljana, 23. januarja - Sindikat delavcev v zdravstveni negi ter sindikat zdravstva in socialnega varstva, ki sta napovedala stavko za 13. februar, sta "zaradi neodzivnosti vladne strani" za petek sama sklicala prvo sejo pogajanj o stavkovnih zahtevah, so zapisali v sporočilu za javnost. V njem so podprli prizadevanja sindikatov, ki bodo stavkali v sredo.