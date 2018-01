Edmund in Mertensova prva polfinalista OP Avstralije

Melbourne, 23. januarja - Britanec Kyle Edmund in Belgijka Elise Mertens sta prva polfinalista odprtega teniškega prvenstva Avstralije v Melbournu. Edmund je v četrtfinalu presenetil tretjega nosilca, Bolgara Grigorja Dimitrova s 6:4, 3:6, 6:3 in 6:4, Mertensova pa četrtopostavljeno Ukrajinko Jelino Svitolino s 6:4 in 6:0.