ZDA uvedle visoke carine na uvoz pralnih strojev in sončnih celic

Washington, 23. januarja - ZDA so uvedle visoke carine na uvoz sončnih celic in pralnih strojev. Za sončne celice v prvem letu uvoza veljajo 30-odstotne carine, za pralne stroje pa 20-odstotne. Te so odgovor na pritožbe ameriških proizvajalcev, da na trgu ne morejo biti konkurenčni zaradi poceni tekmecev iz tujine. To je ujezilo Kitajsko in Južno Korejo.