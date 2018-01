Mednarodni dan pisanja z roko v znamenju spodbujanja mladih

Ljubljana, 23. januarja - V Sloveniji in po svetu danes obeležujemo mednarodni dan pisanja z roko, ki ga bodo pri Društvu Radi pišemo z roko, v sodelovanju s Slovenskim mednarodnim združenjem žensk Sila, obeležili z obiskom štirih ljubljanskih osnovnih šol in celjske gimnazije. Namen obiskov je spodbuditi učence, da več pišejo z roko, so sporočili iz društva.