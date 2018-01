V Srbiji tretja smrtna žrtev zaradi ošpic

Niš/Beograd, 22. januarja - V kliničnem centru v Nišu je danes za posledicami ošpic umrla 21-letna mamica. To je že tretja smrtna žrtev te nalezljive bolezni v Srbiji, so poročali srbski mediji. Kot so dodali, je pokojna rodila v začetku decembra lani, v niško bolnišnico so jo sprejeli prejšnji torek v hudem stanju zaradi ošpic in hujše oblike pljučnice.