Ilirijanke premagale Konjičanke

Ljubljana, 26. januarja - S tekmo med Ilirijo in Konjicami se je začel predzadnji krog rednega dela 1. SKL za ženske. Na Ježici so s 16 točkami naskoka slavile Ljubljančanke (77:61). V soboto bo na sporedu še derbi med Celjem in Triglavom, Grosuplje se bo pomerilo z Mariborom, Domžale bodo gostile Ježico.