V Španiji aretirali italijanskega mafijca

Rim, 22. januarja - Španski policisti so danes aretirali bivšega mafijskega šefa Fausta Pellegrinettija, ki je bil med vodji mafijske družine Magliana, ki je v sedemdesetih letih minulega stoletja sejala strah v italijanski prestolnici Rim. Bil je kar 15 let na begu, zaradi vpletenosti v organizirani kriminal pa mu grozi 13 let zapora.