Tillerson v Londonu pozval k oživitvi posebnega odnosa z Veliko Britanijo

London, 22. januarja - Ameriški državni sekretar Rex Tillerson je danes v Londonu na pogovorih z britanskim kolegom Borisom Johnsonom in premierko Thereso May izpostavil nujnost oživitve posebnega odnosa med zgodovinskima zaveznicama ZDA in Veliko Britanijo, poroča francoska tiskovna agencija AFP. V Londonu je pred tem obiskal novo stavbo veleposlaništva ZDA.