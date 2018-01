Pri zaposlovanju tujcev še vedno veliko prostora za izboljšave

Ljubljana, 22. januarja - Postopki zaposlovanja tujcev iz držav zunaj EU so v zadnjem času po navedbah zavoda za zaposlovanje bistveno hitrejši in lažji kot v preteklosti, čeprav je po ugotovitvah ministrstev na tem področju še veliko izzivov in tudi prostora za izboljšave. Delodajalci so po drugi strani kritični in opozarjajo na še vedno nerazumno dolge roke.