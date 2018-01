Japonske turiste razburil račun za 1100 evrov v eni od beneških restavracij

Benetke, 22. januarja - Japonske turiste je razburil znesek na računu v eni od beneških restavracij, kjer so naročili štiri zrezke, ocvrto ribo in vodo. Skupaj s postrežbo so morali namreč odšteti 1100 evrov. Beneški župan Luigi Brugnaro je že pozval, naj se sramoten incident razišče, piše britanski BBC.