V Turčiji aretirali 24 ljudi zaradi širjenja propagande proti ofenzivi v Siriji

Istanbul, 22. januarja - Turške oblasti so aretirale 24 ljudi, ki jih sumijo, da so širili teroristično propagando proti turški ofenzivi v Siriji, so danes poročali lokalni mediji. Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je minuli konec tedna pozval k enotnosti glede ofenzive in opozoril nasprotnike, da bodo plačali "visoko ceno", navaja francoska tiskovna agencija AFP.