Cankarjevi torki ponovno s pestrim naborom nastopajočih

Ljubljana, 23. januarja - Cankarjevi torki so v leto 2018 vstopili minuli teden z Janijem Kovačičem in skupino Ana Pupedan, nocoj pa se v Klubu CD obeta večer z All Strings Detached in Lyenn. Prihodnji teden bo na sporedu koncert tria Grad gori!, v februar, ko bodo Cankarjevi torki beležili desetletnico obstoja, pa bo poslušalce popeljal Diego Carrasco.