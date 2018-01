V Franciji stavka paznikov v zaporih zaradi številnih napadov

Pariz, 22. januarja - Po seriji napadov na paznike v zaporih v Franciji so uslužbenci teh zavodov danes začeli stavkati. Sindikati so za danes obljubili popolno blokado zaporov, medtem ko se pogajanja s predstavniki vlade o izboljšanju varnostnih razmer in zvišanju plač zavlekla v drugi teden, piše francoska tiskovna agencija AFP.