V ljubljanski Operi Mozartova mojstrovina o razvpitemu ženskarju Don Giovanni

Ljubljana, 22. januarja - V SNG Opera in balet Ljubljana so za drugo operno premiero v sezoni pripravili Mozartovo operno mojstrovino Don Giovanni. Premierna uprizoritev opere, ki se naslanja na mit o Don Juanu, zapeljivcu, ki mu žensk nikoli ni bilo dovolj oz. se jih je hitro naveličal, bo pod taktirko Žive Ploj Peršuh in v režiji Diega de Bree v četrtek.